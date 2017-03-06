Массаж лап и маска для мордочки: в Екатеринбурге открылся СПА-центр для животных

06.03.2017

В распоряжении хвостатых фитнес-зал, парикмахерская и кабинет косметолога.


Все как у людей. Собачий фитнеcс от человеческого почти не отличается. Разве что на тренажерах псы потеют не ради красивой фигуры, а за еду. У Гоши текут слюни, но иначе делать упражнения он отказывается. Потолстеть не боится — в спортзал пес ходит, чтобы научиться держать баланс и тело в тонусе. Быть в форме собакам помогают упражнения на гибкость, кардио и силовая нагрузка. Спортивный режим составляют индивидуально — смотря для каких целей. Некоторые клиенты этого центра готовятся к выставкам, кто-то восстанавливается после травм. Полчаса тренировки — и абсолютно все валятся с лап. Красиво жить не запретишь. Чтобы Шаня расслабилась, ей массируют пузо, а на морду наносят маску. И вовсе не для того, чтобы разгладить морщины. Собаки, которые могут забыться в руках человека, легче переносят стрессы.
Потому и массируют четвероногих по-человечески – при помощи кремов и растираний. В восторге от таких процедур и хозяева. А вот от кошек красота требует жертв. Водные процедуры усатым не по вкусу. Но грумеры все равно советуют купать их раз в полтора месяца – чтобы шерсть была шелковистая и меньше линяла. Кот Касим во время купаний чувствует себя как рыба в воде — уже привык. Но характер и когти показывает, когда его начинают сушить. Но пока такие процедуры по карману далеко не каждому владельцу. Наводить красоту на Барсиков и Шариков дороже, чем на людей.

Также в разделе Братья меньшие
20.01.2017
Их забирали умирать! В екатеринбургской передержке от голода погибли десятки питомцев
Их забирали умирать! В екатеринбургской передержке от голода погибли десятки питомцев
11.10.2016
Собачьи бои без правил: бойцовский пес перекусил челюсть миниатюрной собаке
Собачьи бои без правил: бойцовский пес перекусил челюсть миниатюрной собаке
01.03.2017
Замурчательный праздник: День кошек сегодня отметили в Екатеринбурге
Замурчательный праздник: День кошек сегодня отметили в Екатеринбурге
22.02.2017
Всех козлов пересчитали: ежегодная перепись лесных жителей прошла в Свердловской области
Всех козлов пересчитали: ежегодная перепись лесных жителей прошла в Свердловской области

Вчера
Массаж лап и маска для мордочки: в Екатеринбурге открылся СПА-центр для животных