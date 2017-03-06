Все как у людей. Собачий фитнеcс от человеческого почти не отличается. Разве что на тренажерах псы потеют не ради красивой фигуры, а за еду. У Гоши текут слюни, но иначе делать упражнения он отказывается. Потолстеть не боится — в спортзал пес ходит, чтобы научиться держать баланс и тело в тонусе. Быть в форме собакам помогают упражнения на гибкость, кардио и силовая нагрузка. Спортивный режим составляют индивидуально — смотря для каких целей. Некоторые клиенты этого центра готовятся к выставкам, кто-то восстанавливается после травм. Полчаса тренировки — и абсолютно все валятся с лап. Красиво жить не запретишь. Чтобы Шаня расслабилась, ей массируют пузо, а на морду наносят маску. И вовсе не для того, чтобы разгладить морщины. Собаки, которые могут забыться в руках человека, легче переносят стрессы.
Потому и массируют четвероногих
Массаж лап и маска для мордочки: в Екатеринбурге открылся СПА-центр для животных
В распоряжении хвостатых фитнес-зал, парикмахерская и кабинет косметолога.
Все как у людей. Собачий фитнеcс от человеческого почти не отличается. Разве что на тренажерах псы потеют не ради красивой фигуры, а за еду. У Гоши текут слюни, но иначе делать упражнения он отказывается. Потолстеть не боится — в спортзал пес ходит, чтобы научиться держать баланс и тело в тонусе. Быть в форме собакам помогают упражнения на гибкость, кардио и силовая нагрузка. Спортивный режим составляют индивидуально — смотря для каких целей. Некоторые клиенты этого центра готовятся к выставкам, кто-то восстанавливается после травм. Полчаса тренировки — и абсолютно все валятся с лап. Красиво жить не запретишь. Чтобы Шаня расслабилась, ей массируют пузо, а на морду наносят маску. И вовсе не для того, чтобы разгладить морщины. Собаки, которые могут забыться в руках человека, легче переносят стрессы.