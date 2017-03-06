Дорыбачилсь: льдина с 23 рыбаками оторвалась на водохранилище БАЭС

06.03.2017

Экстремалов унесло от берега на 500 метров


Экзамен инспекторы устраивают каждому встречному рыбаку. И, в основном, им попадаются «халявщики» — те, кто в погоне за хорошим уловом забывают о собственной безопасности. На Белоярском водохранилище из-за этого люди уже «поплыли» — два десятка человек в выходные унесло на льдине. Благо, спасатели были настороже. Но перспектива уплыть на льдине, кажется, никого не пугает. Многие рыбаки не дрейфят — и собираются рыбачить зимним манером еще пару месяцев. Такие ответы сотрудники МЧС слышат в каждом рейде. С сожалением замечают, что люди обычно слушают себя и приятелей, а не полезные советы спасателей. А между тем, каждым днем лед становится все тоньше и коварнее — в нем образуются пустоты и тонкие места, куда можно провалиться. Но рыбаки все равно оставляют средства спасения дома. Инспекторы хоть и смозолили уже языки, но все равно напоминают рыболовам о технике безопасности. Советуют захватить на рыбалку веревку или длинную палку, чтобы кто-нибудь, случись беда, протянул им руку помощи. Спасатели раздали на Шарташе памятки и заверили любителей зимней ловли, что не пересунут им надоедать. Говорят, лучше семь раз напомнить правила, чем один раз вытаскивать провалившихся из ледяной воды.

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Дорыбачилсь: льдина с 23 рыбаками оторвалась на водохранилище БАЭС