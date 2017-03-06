Дела бессердечные: женщину с кардиостимулятором не пустили в магазин тканей

06.03.2017

Работникам запретили отключать магнитную рамку.

С моторчиком в сердце Светлана Владимировна уже больше 10 лет. Из-за частых обмороков одна из дома не выходит. Вот и в магазин поехала с подругой. Но уже на входе почувствовала неладное. Говорит, никаких рамок здесь прежде не было. В магазин зашла подруга. Объяснила сотрудникам ситуацию и попросила обесточить металлоискатели. Но те отказались. В магазине сказали, что впервые столкнулись с таким покупателем. Но в течение 10 минут вопрос решили. Юристы усмотрели здесь вину коммерсантов. Покупатель не должен ждать, пока его впустят в магазин. Однако все не так страшно, говорят кардиологи. Оказывается, для сердечников электромагнитное воздействие чревато, если оно длительное. Например, как при досмотре в аэропорту. Если возникают какие-то сомнения, кардиологи рекомендуют обратиться к своему лечащему врачу. Пусть он лишний раз проконсультирует, когда и чего следует опасаться, если у вас кардиостимулятор.