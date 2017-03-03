Скорая остановка: сотрудники неотложки высадили ребенка и его отца прямо на трассе

03.03.2017

По словам водителя, мужчина был пьян, затеял ссору и, в итоге, выломал дверь.

О своей неудачной поездке в больницу Кирилл сейчас рассказывает спокойно. Однако, вспоминает его отец, в тот момент, когда их с сыном высадили из скорой прямо на трассе, мальчик был в истерике. Скорую Кирюше родители вызвали, когда у ребенка поднялась высокая температура. Приехавшие медики, обследовав ребенка, настояли на его госпитализации. Однако по дороге в больницу между отцом и водителем кареты разгорелся конфликт. Вячеславу показалось, что шофер выбрал самый неблизкий путь — по объездной дороге. В ответ на его просьбу ускориться, говорит отец, рулевой начал грубить и включил спецсигнал. Кирилл испугался, стал задыхаться и попросил выпустить его на воздух. С горем пополам машина остановилась. Поняв, что машина не вернется, Вячеслав вновь позвонил в скорую. Однако объяснить, где именно они с сыном находятся, не смог. Пришлось ловить попутку. Брошенных пассажиров подобрал житель Березовского. У сотрудников скорой другая картина события. По словам водителя, отец Кирилла вел себя агрессивно — на пустом месте начал ссору и стал выбивать ногой дверь, отчего ее заклинило. Потом вылез из кареты через окно, а следом — вытащил ребенка. Ко всему прочему — сломал дверную ручку со стороны водителя. Поэтому карета и уехала. Но к тому времени отец уже поймал машину — ведь Кирилла в больницу везли в осенней одежде. Позже обе стороны конфликта встретились в полиции. За дело взялись и следователи. Они проверяют — были ли нарушены права ребенка. Пока же Кирилл лечится дома. От госпитализации, которую в ту же ночь предложила другая бригада скорой, его родители отказались. Впрочем, по словам педиатра, она мальчику уже не требуется.