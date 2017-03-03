Оскар-2017 запомнится надолго! Казус, случившийся на награждении, обсуждали на просторах интернета всю неделю

03.03.2017

Скандал киноакадемии вызывал небывалый интерес среди екатеринбургских пользователей.


Великий пост называют весной духовной, но судя по прогнозу погоды, в этом году она совпала и с календарной. Режим «март» включен — и это хорошо видно по самым частым кликам: запрос «весна» сделал каждый пользователь. А каждый второй интересуется, как поздравить знакомых женщин с 8 марта. Топ кликов показывает, что большинству прекрасных дам хотят подарить тюльпаны. Адекватный ответ носкам и гелям для душа, врученным 23 февраля.

Оскар 2017 — 100

Весна — 100

Караченцов — 90

Пост Великий меню — 87

Чемпионат лыжные гонки — 71

Поздравление с 8 марта — 60

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