Капель прямо в доме: талая вода затопила квартиры жителей дома на Вторчермете

03.03.2017

Пострадавшие подсчитывают убытки и ищут виноватого в их бедах1

С началом весны капель в этом доме зазвенела на верхнем этаже. Не убранный с крыши снег зажурчал ручьями прямиком в квартиры. Неладное Марина почувствовала в выходные. Зашла в дом — и в нос сразу ударил запах мокрой известки. Ступила на палас — промочила ноги. И только подняв голову, увидела, что у нее потоп. Лило так, что выбило землю из цветочных горшков. Следующий день выдался сухим. Затем с потолка снова закапало. Соседа по площадке тоже заливало. Но он придумал, как отвести от себя беду и воду с чердака. Проблема в том, что крышу не очистили от снега. Вот влага и течет в дом. Ответ жэу жильцов возмутил. Эти претензии мы переадресовали коммунальщикам. Как нам сообщили, крыша в доме в аварийном состоянии. Ее надо капитально ремонтировать. Фонд капремонта уже запланировал работы на лето. Управленцы пока сделали, что могли. По вопросам компенсации собственникам пострадавших квартир нужно обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением. Коммунальщики выйдут на место и составят соответствующий акт.