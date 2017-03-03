Испугался камер: очередной суд над Новоселовым прошел за закрытыми дверями

03.03.2017

Автохам на сей раз обвиняется в нападении на таксиста.

Это дело уже дошло до суда в 2014 году, однако тогда Новоселов ударился в бега. Объявился лишь спустя полтора года, однако вину свою все равно признает лишь частично. Обвинения в хулиганстве и угрозе убийства подсудимый отрицает, сознается лишь в нанесении побоев. При этом Новоселов настаивает, что до суда хотел мирно договориться с таксистом и предлагал ему компенсацию. В чем именно виновен хулиган, решится в ближайшие месяцы. Отмечу, что помимо этого дела, он числится фигурантом еще как минимум одного. Новоселова обвиняют и в проникновении в чужое жилище — по версии следствия, летом 2015 года он проник в квартиру общественника и устроил там погром.