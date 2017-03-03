Играют со смертью: автомобилисты стали чаще нарушать правила движения на ж/д переездах

03.03.2017

Только за этот год зафиксировано четыре десятка подобных случаев.

Осторожно, вас снимает скрытая камера. Нарушителей, которые лезут под шлагбаум, инспекторы ловят, не выходя из машины. В свой объектив. Камера фиксирует проезд на красный сигнал светофора, а уже через несколько метров водителя останавливает сотрудник ГИБДД. По статистике, проезд на красный сигнал на ж/д переезде — возглавляет рейтинг всех нарушений. Нетерпеливые водители не тратят время в ожидании зеленого светофора — и смело выезжают на пути. Самые распространенные нарушения на ж/д переезде – это проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречку. Наиболее часто нарушения происходят в утреннее и вечернее время, когда поток транспорта наиболее плотный. Инспекторы бьют тревогу: ведь такой путь для водителей может оказаться последним. Нарушители рискуют не только собой — но и жизнью пассажиров ж/д транспорта, который в случае столкновения может сойти с рельсов. В отличие от автомобиля, тормозной путь поезда в разы длиннее. Только в прошлом году под составы попали семь машин, четыре человека погибли. Но водителей, кажется, не страшит ни статистика, ни наказание. В октябрьском мировом суде сегодня ажиотаж. На рассмотрении сразу 9 дел — и все как под копирку: о нарушениях на переездах. И так практически каждый день. Водитель Надирбек пытается убедить судью, что с безопасного пути свернул не по своей вине. Впрочем, ни судьям, ни инспекторам к таким аргументам не привыкать. Нарушители всегда ищут крайнего. Только за сегодняшний рейд инспекторы поймали в свой объектив 7 нарушителей. Всем им теперь прямая дорога в суд. Но сколько еще лихачей осталось за кадром — сотрудникам ГИБДД даже страшно представить.