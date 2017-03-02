Утащили велосипеды, снегокаты и колеса: неизвестные полгода обворовывают жителей дома на Луганской

02.03.2017

Местные подозревают, что проворачивать свои грязные дела воришкам помогал охранник

От такой наглости Валерия не может прийти в себя. Средь бела дня неизвестные вскрыли подсобку на ее этаже, которую соседи используют как гараж, и угнали велосипед мужа. Другие байки уцелели чудом. От воришек пострадала уже половина жителей этого дома. Кражи велосипедов, самокатов и инструментов начались полгода назад — сперва из местного паркинга, потом из подъездов. Теперь люди запирают вещи в техпомещениях, но и в них, как оказалось, добра не утаишь. Подсобки вскрывают одну за другой. Жители начали собственное расследование и сейчас рассматривают две основные версии. Либо их обкрадывает кто-то свой — двери в некоторые помещения просто открыли ключом, либо это дело рук подростков. На эту версию доморощенных сыщиков натолкнули и съемки с камер видеонаблюдения. После одной из краж в объектив попал школьник, бегущий вниз по пожарной лестнице. На видео не раз засветились и подозрительная компания молодых людей с прикрытыми лицами, которая разгуливала ночью по подъезду. Жители не исключают, что это друзья местного подростка. Однако дедушка школьника, попавшего под подозрение, утверждает – его внук здесь не при чем. С плохими ребятами мальчик не знается. Опасаясь новых пропаж, жители уже подозревают в соучастии не только друг друга, но бывшего охранника дома. Мол, он не мог не заметить убегающих злоумышленников и однажды не помог задержать подозреваемого. Сотрудник уже уволен, правда, по словам начальника, вовсе не из-за подозрений. Чтобы краж больше не было, жителям советуют усилить охрану. Но для начала жители хотят поймать воришек. В полиции уже лежит как минимум шесть заявлений. Тем временем свои велосипеды и снегокаты большинство жителей старается хранить в квартирах. Правда, есть и те, кого горький опыт так ничему и не научил.