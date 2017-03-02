Ожидание-реальность: горожанке привезли из интернет-магазина стиральную машину с вмятиной и сколом

02.03.2017

Товар принял муж и на наличие повреждений его не проверил


Технику Наталья заказала в интернет-магазине. Но когда машинку привезли, ее не было дома. Работники доставки отказались дожидаться покупательницы и передали ее мужу. Позже, обнаружив повреждение, Наталья сразу направила магазину претензию. Накануне от коммерсантов пришел ответ. В магазине нам повторили тоже самое. Вникать в нюансы, кто на самом деле принимал товар, сотрудники не стали. Подпись супруга значительно осложняет дело, говорят юристы. Доказывать, что товар с дефектами, теперь должен покупатель. И все же есть одна зацепка. Надо смотреть, прописано ли в договоре купли-продажи условие, что принять товар по акту вправе кто-то из членов семьи. Юристы рекомендуют: прежде чем что-то подписывать, нужно обязательно ознакомиться с документом. Чтобы потом не пришлось кусать локти, заполучив кота в мешке.

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Ожидание-реальность: горожанке привезли из интернет-магазина стиральную машину с вмятиной и сколом