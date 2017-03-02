Искусство из первых рук: в Екатеринбурге открылась большая выставка-ярмарка хэнд-мэйда

02.03.2017

Некоторые работы настолько удивительны, что возникает сомнение — а человеческих ли рук это дело.

Формат выставки-продажи позволяет посетителям пообщаться с авторами и узнать детали создания работ. Стоимость экспонатов различная: от пары тысяч за маленькие декоративные изделия, до нескольких десятков за серьезные картины. Организаторы ярмарки приготовили для посетителей множество мастер-классов от именитых деятелей творчества. Одним из таких можно назвать и «живую картину». Идею создания произведения, в которое вписан живой человек и которое может изменяться во времени, взяли у одой американской художницы. Такую инсталляцию Екатеринбурге создают впервые. Но зачастую для создания арт-объекта требуется лишь интересные взгляд на самые обыденные вещи.