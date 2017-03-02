Где шкатулка? Из Дома — музея Решетникова украли столетний экспонат

02.03.2017

Добычей воришек стала коллекционная жестяная коробочка из-под конфет.

Пропажу обнаружили после очередной экскурсии. Реликвия стояла на полочке в одном из залов Дома Музея Решетникова. Видимо, пока наблюдатель на минутку отвернулась, предприимчивый посетитель коробку и забрал. Сотрудники музея думают, что с трофеем мог заядлый коллекционер. Эта коробка с конфетами, была выпущена в 1912 году ограниченной сериией в честь столетней годовщины победы над Наполеоном. Ценность ее не превышает 10 тысяч рублей, но она дорога музею как память! Поэтому сотрудники ждут, что экспонат вернут домой.