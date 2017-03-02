Дело уральского Франкенштейна: мужчину, превращавшего бомжей в зомби, начали судить

02.03.2017

Арсен Байрамбеков обвиняется в 6 убийствах, в том числе ритуальных.

Страшное дело оккультиста и некроманта рассматривают за закрытыми дверями. Но жутких подробностей за ними не утаишь. Подсудимый Арсен Байрамбеков уже повинился в том, что убил шестерых человек — двоих ему «заказали», а еще четверо стали жертвами кровавого ритуала. На это указывают улики. Тела убитых ради оккультной науки сыщики нашли на кладбище Верхней Пышмы. Жертвами оказались местные бомжи, которых пришлось опознавать по тестам ДНК — так сильно они обгорели. Скелет еще одного погибшего нашли в кустах у дороги на Среднеуральск — этот молодой человек пропал по пути с работы. По версии следствия, Арсен Байрамбеков, в прошлом полицейский и боец без правил, увлекался оккультизмом несколько лет — и убивал ради эксперимента: они пытался оживить жертв при помощи магических обрядов и сделать из них зомби. Итоги тщательно скрывал. В деревне, где жил уральский Франкенштейн, о том, чем занимается сосед, никто даже не догадывался. Чтобы выяснить, насколько вменяем Байрамбеков, следователи провели три психиатрических экспертизы. Врачи признали его здоровым. Поэтому чтобы скостить срок и поскорее выйти на свободу, подсудимый попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Родственники погибших, между тем, жаждут крови. Пострадавшие считают, что подсудимый на самом деле вовсе не оккультист. По их словам, он специально совершил четыре якобы ритуальных зверства, чтобы — в случае чего — избежать максимального срока за заказные убийства. Впрочем, из-за особого порядка Байрамбекову и так не грозит пожизненное — лишь две трети от совокупного наказания.