Замурчательный праздник: День кошек сегодня отметили в Екатеринбурге

01.03.2017

Многие виновники торжества свой профессиональный праздник провели на работе.

Свой профессиональный праздник Мерс отмечает на работе. Здесь, в автомагазине, кот живет и трудится уже год, совмещая должности администратора и маркетолога: усатый встречает клиентов и стимулирует рост продаж. Такого сотрудника коллеги готовы носить на руках. Да и покупатели вниманием не обделяют — дарят еду и игрушки. Одно настораживает — с появлением Мерса, рассказывают в магазине, люди стали чаще делать возврат — им приходится возвращать сбежавшего на улицу кота на рабочее место. Что поделать, весна. Муркам хочется общения. Этим усатым дефицит общения точно не грозит — к ним каждый день приходят визитеры. Восемь котов и кошек зоозащитники взяли прямо с улиц — отмыли, вылечили и нашли работу. Кото-студия в Екатеринбурге открылась всего две недели назад, а от посетителей уже нет отбоя. Дарья заходит в студию в обеденный перерыв — работает рядом. Говорит, здесь можно отдохнуть от шумного офиса и вдоволь натискаться. Одних людей мурки заставляют быстрее бежать домой, других — вдохновляют на путешествия. В пути свой праздник отмечает и самый известный и отважный кот Граф. О туристе-мурлыке из Тагила узнала вся страна после того, как он у хозяина за пазухой покорил Эльбрус. Сейчас Андрей с Графом наслаждаются видами Байкала. В дальние поездки кот сопровождает хозяина на автомобиле. Ведь вместе путешествовать веселее. Такой насыщенной жизни позавидуют и многие люди. Впрочем, у домашних кошек тоже забот невпроворот — кто еще создаст уют? Неспроста говорят, что без кота жизнь не та.