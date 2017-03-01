ТСЖ, которые экономят на уборке снега во дворах, ждут штрафы

01.03.2017

Екатеринбуржцам советуют жаловаться на бездействие квартальным.

Попытки жителей остановить этот беспредел успехом не увенчались. Мы призвали на помощь квартального инспектора, который выписал ТСЖ предписание убрать за собой. Однако дело встало, едва начавшись. По мнению квартальных, это не оправдание. Теперь ТСЖ, решившее сэкономить на уборке, ждет солидный штраф. Пенсионеров на Мельковской лишили льгот. Ветераны внезапно попали в список должников по капремонту. Хотя, говорят, все платежи были проведены точно в срок. Как выяснилось, произошла техническая ошибка. Ее пообещали исправить в следующем месяце. В фонде капремонта пояснили, что все данные переданы в расчетный центр. Но там сообщили, что сведения пришли поздно — поэтому их отразят только в мартовских квитанциях, вместе со всеми компенсациями. У жителей дома на Щербакова внезапно пропала горячая вода. Людям удалось выяснить, что приказал долго жить бойлер. Но почему его не меняют — непонятно. Нам в управляющей компании пояснили, что агрегат уже в пути. Коммунальщики почти уложились в срок. И жители, наконец, смогли принять душ или помыть посуду.