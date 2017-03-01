Санитарка, из-за которой погибла 8-летняя воспитанница интерната на Ляпустина, останется на свободе

01.03.2017

Суд приговорил 44-летнюю сотрудницу к году ограничения передвижения.


Следствию удалось доказать, что она не уследила за умственно отсталой подопечной во время купания. И та захлебнулась. Очередная трагедия в скандально известном интернате случилась год назад. И все из-за того, что во время водных процедур санитарка Эльмира Нагимьянова нарушила главное правило — оставила воспитанника без присмотра. Хотя ее подопечные не в силах позвать на помощь. Выходя из душевой, женщина даже не предупредила банщицу, которая в то же время мыла другого ребенка. В качестве доказательств следователи представили заключение судмедэкспертизы и показания свидетелей из интерната и органов опеки. Других темных пятен в биографии обвиняемой не обнаружено. В итоге суд приговорил ее к году ограничения свободы. В частности, она не сможет менять место жительства без согласования и выходить из дома ночью.

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Санитарка, из-за которой погибла 8-летняя воспитанница интерната на Ляпустина, останется на свободе