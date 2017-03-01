Лечатся, как могут: на станции Таватуй осваивают народную медицину

01.03.2017

Единственное медицинское учреждение в округе закрылось 3 года назад.

Выставка медицинской литературы в сельской библиотеке бессрочная. Ведь сейчас это самые востребованные книги. После того, как в поселке закрыли фельдшерский пункт, жители занялись самообразованием и самолечением одновременно. Но в город за лекарствами, как и в больницу, не наездишься. Так что таватуйцы осваивают народную медицину — лечение горчицей, капустой, поваренной солью. Порой в ход идут и подножные средства. Травами жители поселка лечатся уже три года назад — с тех пор, как остались без фельдшера. За медицинской помощью приходится ездить в райцентр за 60 километров. Чтобы успеть в больницу вовремя, таватуйцы не только рано встают, но и дорого за это платят. Плохие дороги сказываются не только на благосостоянии жителей, но и на здоровье. Из Новоуральска скорая помощь сюда ездить отказывается — это не ее территория, а из Невьянска бригаду приходится ждать часами. Нанять нового фельдшера никак не получается. За одну четвертую ставки желающих жить и работать в станционном поселке нет. Поэтому Минздрав предлагает жителям ездить на приемы к соседям. Но и там таватуйцев не ждут. Правда, чтобы попасть на прием даже к этому единственному фельдшеру, нужно ехать на автобусе, который ходит крайне редко. Вот и выходит, что таватуйцев два выхода — мотаться в Невьянск и лечиться травами.