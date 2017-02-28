Вековое наследие: в Екатеринбурге изучают работы самого знаменитого и мистического архитектора

28.02.2017

Два века назад Михаил Малахов приехал в уральскую столицу, чтобы изменить ее облик

Даже спустя 200 лет в облике видна рука Малахова. Именно с этим именем в Екатеринбург пришла красота архитектурной классики. Несмотря на строгие правила строительства тех лет — когда петербургским начальством предписывалось все, вплоть до цвета фасада — мастеру удавалось сделать каждое здание особенным. В Екатеринбург Михаила Малахова два века назад пригласило знаменитое семейство Харитоновых-Расторгуевых — ему заказали отделку усадьбы. С таким портфолио архитектор стал настолько популярен, что регулярно получал заказы на строительство домов для уральской знати. Многие сохранились в неизменном виде до наших дней. Интересно, что вся эта красота — лишь хобби Малахова. Будучи архитектором уральских заводов, большую часть времени он посвящал проектированию промышленных зданий. Но так как к таким постройкам относились утилитарно, практически ничего из них не сохранилось. Зато осталось само расположение улиц изданий Екатеринбурга. Малахов является и автором генерального плана застройки города — именно благодаря ему городской пруд стал сердцем уральской столицы, от которого, словно сосуды, отходят улицы. На заработные деньги архитектор построил свой загородный дом, который теперь находится на Луначарского. Над окнами мастер разместил гипсовые лиры с циркулем и ватманом — символами своей профессии. Но по иронии судьбы этот дом — новодел. Подлинной осталась только ротонда. Мистическим образом не осталось и никаких документальных свидетельств о личности архитектора и о тех зданиях, автором которых он является. А значит доподлинно узнать, какое же наследие оставил нам классик — невозможно. Историкам еще предстоит отыскать руку мастера во многих старинных зданиях.