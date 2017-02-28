Ледяная бомбежка. В Академическом глыбы льда повредили несколько машин

28.02.2017

Пострадавшие потребовали ответа от местных коммунальщиков, но те уверены – на них наговаривают

Машина, уверена Ариадна, пострадала из-за бездействия коммунальщиков. Мол, очистку крыш от осадков они на самотек. Как выяснилось, от лавин в этом же дворе пострадал еще один автомобиль. Льдом, сошедшим с крыши, разбило лобовое стекло, помяты крыша, бампер и дверь. И вновь управленцы вину не признают. Тем временем, во дворе появляется директор управляющей компании. Он стоит на своем. Эти слова переполнили чащу терпение жильцов. Один из них решил бороться за свои права. В буквальном смысле. Между тем, юристы подтверждают, что коммунальщики действительно нарушили правила благоустройства. Поскольку дом еще не сдан — его обслуживает застройщик или уполномоченное лицо. Произошел сход снега с крыши, значит, уборка была ненадлежащей. Виновник и должен нести ответственность перед пострадавшими. Желательно, чтобы граждане, которые пострадали, самостоятельно разобрались, кто собственник, кто управляющая компания. Что касается доказательств, что машина пострадала именно от схода снега с крыши, как показывает практика, достаточно свидетельских показаний.