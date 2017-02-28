Хлеб с плесенью навел шумихи: после случая в Нижнем Тагиле ревизоры проверяют все школьные столовые региона

28.02.2017

Результаты пока неутешительны — условия хранения продуктов не соблюдаются, сырье не сортируется.

Нарушения в этой столовой – на каждом шагу. Битая посуда, разные продукты на одном столе и несоблюдение норм хранения – вот главные ошибки пищеблоке первоуральской школы. Каждое нарушение сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры берут на карандаш. Мелочей в этом деле не бывает — ведь речь идет о здоровье детей. С ведомствами повара не спорят, обещают все исправить. Ведь за нарушение санитарных норм грозят весомые штрафы. Всю кухню школьного питания ревизоры изучают после случая в Нижнем Тагиле. Местные ученики пожаловались на хлеб с плесенью. Ломоть чуть не съел восьмиклассник. В школе говорят, что старый хлеб к ним привезли с пекарни. Поэтому поставщика продукции сменили. В самой столовой нарушений действительно не нашли, на очереди — хлебозавод. Проблемы, как оказалось, есть и в Екатеринбурге. В детском центре «Каравелла» прокуроры сегодня нашли несколько серьезных недочетов. Некоторые продукты, говорят, в пору выбрасывать. За все выявленные нарушения рублем могут наказать не только поваров, но и руководство школ — на усмотрение Роспотребнадзора. Ревизию на пищеблоках впору проводить всем столовым, где кормят детей. Ведь ревизоры обещают побывать во всех соцучреждениях региона.