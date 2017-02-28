Екатеринбург утонет в цветах: в город самолетами прибыло 150 тонн роз и тюльпанов

28.02.2017

Растения, которые не пройдут санитарный контроль, до праздника они не доживут – их уничтожат.


На то, чтобы перетрясти ароматный груз с одного самолета, в среднем, уходит 5 часов. Если проверяющие заметят хоть один зараженный цветок — в утиль отправляется вся коробка. Впрочем, большинство будущих букетов чистые. На прошлой неделе, по информации Кольцовской таможни, проверку не прошли всего 500 штук. Эта цифра меркнет на фоне общего объема поставок. Только сегодня на двух самолетах в город прилетели три миллиона цветов — из Колумбии, Эквадора, Испании и Израиля. В ближайшие дни ожидается еще два рейса. Как отмечают специалисты, в город стали меньше привозить дорогие экзотические цветы. В лет уходит праздничная классика.

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Екатеринбург утонет в цветах: в город самолетами прибыло 150 тонн роз и тюльпанов