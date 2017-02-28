Дорогой капитальный ремонт: жители дома на Пионерке получил гигантские счета за капремонт

28.02.2017

До злополучного дня горожане были уверены, что живут в новостройке, а значит платить за реконструкцию не должны

Будущий ремонт дома обходится ему слишком дорого, жалуется Георгий. В этом месяце мужчине выставили за него гигантский счет — 23 тысячи рублей! По словам собственника, это в 20 раз больше, чем раньше. Такие же «золотые» квитки получили все жители этого дома на Уральской. Увидев общую сумму, люди чуть в обморок не упали. 30 тысяч рублей за месяц — это уже слишком. Возмущение вызвала и пояснительная надпись — оказалось, что это долг, который копился не один месяц. Как выяснилось, счет жителям выставили за 2 года. Оказалось, с ноября 2014 собственники должны были делать отчисления на капитальный ремонт. Но жители утверждают, что не знали об этом, ведь были уверенны, что их дом новый. С жителей новостроек, говорят местные, никаких денег за капремонт требовать не должны. Якобы первые годы эти расходы несет застройщик. Однако в фонде капитального ремонта объясняют, мораторий для новостроек в этом случае не действует. Он вводится на три года, а дом был сдан в 2011-м. Жители сами виноваты, что им пришли такие счета. Когда-то они решили открыть спецсчет для денег на будущую реконструкцию, на забыли выбрать платежного агента. Отчисления не производились, пока нарушение не заметила жилинспекция. Требование срочно погасить долг жильцы не выполнили — поэтому теперь за дом отвечает региональный оператор. Чтобы им не начислили еще и штрафы, жителям советуют в течение полугода погасить долг. Однако большинство жителей платить не собирается. Люди даже судиться готовы. Однако, по мнению экспертов, это вряд ли что-то изменит. Нарушений закона со стороны фонда они не видят.