Барби с вредными привычками: екатеринбургская рукодельница прививает нормы морали с помощью кукол

28.02.2017

В музее Ирины Алексеевой около 400 необычных игрушек. – среди них Пушкин, Киркоров и Аллу Пугачеву.


В стране чудес Ирина живет уже четверть века. Причем, эту сказку она создает сама. Обычных Барби мастерица превращает в фей, принцесс и исторических персонажей. Дальше — больше. Пошивом кукольных платьев Ирина не ограничилась. Вскоре китайские Джессики стали менять прически и цвет глаз, научились принимать причудливые позы. Неделя работы — и заготовку не узнать. В руках Ирины одноликие Барби превратились и в Филиппа Киркорова, и в Пушкина, и в членов семьи Романовых. Это лишь три из двух десятков тематических разделов необычной выставки. Среди экспонатов есть и совсем не игрушки. Кукла-наркоманка, пьяница и даже жертва семейного насилия. Все это — сцены из будущего, которое можно изменить. На примере таких пособий Ирина объясняет, до чего могут довести вредные привычки. Возможно, поэтому взгляд от витрин не могут оторвать даже взрослые. В коллекции Ирины более четырехсот экспонатов. Среди них не только переделанные куклы, но самодельные — в самых разных техниках. Последняя страсть мастерицы — три дэ картины. Женщина смогла оживить полотна легендарных художников. Но не без труда. Чтобы посетителям в Музее кукол было интересно, Ирина придумала множество развлекательных программ. Так, с одними куклами можно поиграть, других — оживить! Для этого рукодельница освоила компьютерную программу. Но на этом кукольное производство пока остановилось — сейчас все силы Ирины уходят на работу в новом музее. Женщина надеется, что о ее творчестве узнает как можно больше людей Ведь для этого выставка и создавалась.

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Барби с вредными привычками: екатеринбургская рукодельница прививает нормы морали с помощью кукол