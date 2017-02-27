Поможем, чем можем: в Екатеринбурге заработали лавки добра

27.02.2017

Нуждающиеся могут бесплатно получить в павильоне необходимую одежду и еду.

Уточнять запросы Екатерине приходится часто — найти что-то конкретное в таком ворохе вещей сложно. Добра в этом рыночном павильоне много, причем раздают его за «спасибо». Лавку помощи Алексей с Екатериной открыли, чтобы выручить не деньги, а попавших в беду людей. Заработала она после того, как на Урал стали прибывать украинские беженцы. Сейчас с вещами в лавке помогают, в основном, землякам. Люди приходят кто за чем: ищут теплую одежу, еду и даже общение. Мастера добрых дел никому не отказывают — если, конечно, помыслы честные. Алексей вспоминает женщину, которая брала здесь добро и продавала его на том же рынке! Впрочем, большинство его посетителей — действительно, нуждающиеся. Это похоже на круговорот добра: вещи для малоимущих отдают неравнодушные горожане. Несут, в основном, одежду, которую уже не носят. Но есть и те, кто специально покупает дефицитные товары и еду. Вот и сегодня в лавке новый завоз! Без работы, говорят создатели лавки, они, похоже, никогда не останутся. Поток добра не иссекает. Вещи уже несут те, кто когда-то обращался сюда за помощью. Елена несколько лет назад приехала в Екатеринбург из Донецка с двумя сумками и почти без денег. Купить одежду семья тогда не могла, потому и обратилась к волонтерам. Теперь они сами делают доброе дело. Обмениваться теплом сердец пока получается только по выходным. В будни Алексей и Катерина заняты на другой работе. Поэтому в планах — собрать волонтёрскую команду, благодаря которой лавка будет работать ежедневно. Местные чиновники уже пообещали подыскать помещение побольше.