Незваные гости на детской площадке: в Ревде стая бездомных собак загнала малышей на заборы

27.02.2017

А взрослые, чтобы спастись от агрессивных псов, уже вооружились битами

С битой за покупками и за ребенком Светлана ходит, опасаясь нападения. Но не хулиганов, а бродячих собак. Жалуется, в ее дворе те чувствуют себя как дома. Из-за бездомных псов местные дети вынуждены играть в игру «быстрее и выше» — забираться на горки и лесенки и ждать, пока хвостатые уйдут. О том, что от собак нужно держаться подальше, здесь знают даже самые маленькие. Опасность подстерегает их на пути в детский сад и школу. Во всеоружии на улицу выходят не только в этом дворе. По словам ревдинцев, недружелюбно жителей друзья человека встречают во всех районах города. Причем свалить обострение на весну нельзя. Справиться с клыкастой проблемой городские власти не могут. Говорят, отлов животных — дело неблагодарное, поэтому никто за него не берется. Последний подрядчик был аж из Артемовского. Но контракт с ним закончился еще в прошлом году, новый аукцион проведут только весной — когда животные становятся особенно агрессивными. Пока псы в Ревде гуляют сами по себе. Поэтому сейчас жаловаться на стаи бродячих собак не имеет смысла. Ловить их попросту некому. Почему ситуация стала безвыходной, обещает разобраться прокуратура. Пока же жители продолжают с опаской поглядывать по сторонам и делятся друг с другом народными средствами отпугивания собак. Не ровен час, псы пойдут в атаку.