Ловец покемонов на скамье подсудимых: началось слушание дела Руслана Соколовского

27.02.2017

За оскорбление чувств верующих молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.


Отчего закон к нему так суров, блогер еще до начала процесса жалуется журналистам. Вот уже полгода он под следствием за оскорбление чувств верующих. В августе прошлого года Соколовский отправился ловить покемонов в храм. Похоже, чтобы испытать судьбу.

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Ловец покемонов на скамье подсудимых: началось слушание дела Руслана Соколовского