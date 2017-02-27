Ловец покемонов на скамье подсудимых: началось слушание дела Руслана Соколовского

27.02.2017

За оскорбление чувств верующих молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.

Отчего закон к нему так суров, блогер еще до начала процесса жалуется журналистам. Вот уже полгода он под следствием за оскорбление чувств верующих. В августе прошлого года Соколовский отправился ловить покемонов в храм. Похоже, чтобы испытать судьбу.