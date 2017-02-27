Ледяная западня: жители дома на Сортировке стали жертвами обледеневшего крыльца

27.02.2017

Образовавшаяся наледь посадила местных под домашний арест

У Алевтины болит нога. Спокойно выйти из дома ей не дает наледь у подъезда. Все дело, говорит, в дворнике, который дальше крыльца проблем не замечает. Но каждый раз соседей беспокоить неудобно, говорит Алевтина. Мама-пенсионерка тоже не помощник. Вот и сидят обе, словно под домашним арестом. По словам жителей, свое бездействие коммунальщики объясняют отсутствием то денег, то возможностей. Чтобы хоть как-то облегчить путь, люди согласны даже на установку поручня. В управляющей компании говорят, жалоб на крыльцо с этого адреса не поступало. Да и дело вовсе не в его конструкции, а в капризах погоды. Дворники сейчас трудятся круглосуточно, но все равно не везде успевают. Обращаться к коммунальщикам следует и по поводу установки поручня на крыльце. Как нас заверили в управляющей компании, если возникла такая необходимость, сделают без лишних вопросов.