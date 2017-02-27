И тебя вылечат! В Екатеринбурге ведет прием зоо-психотерапевт

27.02.2017

За пару сеансов специалист сможет избавить пса от депрессии, а кошку приручить к туалету.

Путь к сердцу этой кошки лежит через голову, объясняет Елена. Ей удалось убедить Беллу, что быть ручной и послушной — хорошо, а бросаться на людей, гадить и рвать обои — плохо. Спустя несколько месяцев сеансов дикий зверь стал белым и пушистым. Превращать непослушных зверей в добрых и ласковых – профессия Елены. Она зоопсихолог. С животными работает уже 14 лет и знает – они как люди: впадают в депрессию, обретают фобии, бывают чересчур эмоциональными… Вот только поговорить об этом не могут. Общаясь с животными на их языке, Елена избавляет кошек и собак от агрессии, вредных привычек, недоверия и страхов. С последней проблемой ей приходится работать чаще всего — ведь фобий у братьев не меньше, чем у людей. И работа Елены — понять причину страхов. Возможно, питомцу не хватает внимания, или же он чувствует, что нелюбим. Перед сеансами Елена тестирует животных и составляет их психологический портрет. А после вместе с хозяином ищет решение проблемы. Одних кошек и собак советует чаще гладить, с другими — больше играть, а третьих – приучать к тому, чего они бояться. Главное, делать это постепенно и аккуратно. Если собака боится поводка и не приучена к нему, Елена советует сразу после прицепа отвлечь ее игрой. Тогда это не будет для животного большим стрессом. Впрочем, зоопсихолог работает не только с кошками и собаками. Елена помогает даже грызунам — те часто бывают вредными, если им что-то не нравится. Вспоминает, один ее клиент — хорек — после прихода гостей стал метить квартиру. Оказалось, это была вина владельцев. Поэтому всем владельцам животных Елена советует быть к ним внимательнее. Если не получается окружить их заботой и любовью, лучше вовсе не заводить питомцев.