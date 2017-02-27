Экскурсия в слепую: слабовидящие горожане соревновались в навигации по Екатеринбургу

27.02.2017

Участникам нужно было не только пройтись по главным достопримечательностям уральской столицы, но и с делать с ними селфи.

Дорогу этим туристам объясняют буквально на пальцах. У участников соревнований по городскому ориентированию среди незрячих задача не из легких. Они должны самостоятельно обойти шесть знаковых мест, причем быстрее остальных. В путь отправляются не только участники, но и волонтеры. Однако, подсказывать незрячим, куда идти, категорически запрещено. Руку помощи сопровождающие протягивают лишь в крайнем случае — если, например, на дороге встретится открытый люк или водитель-лихач. Если все спокойно, провожающим разрешено только отвечать на вопросы. Ориентироваться участникам пришлось в самых разных условиях. В маршрут включили и подземный переход, и длинные аллеи, и знаменитый родонит на Плотинке. До него добраться оказалось сложнее всего. Лучшим ориентиром для слабовидящих, как ни странно, оказались городские тротуары. Они есть, шутят участники. У Дома Севастьянова слепых поджидало новое испытание — им пришлось поменяться ролями с волонтером. Идти наощупь и по пятам провожатым пришлось две сотни метров. Справиться с этой задачей им оказалось куда тяжелее, чем их подопечным. А участники не только без проблем нашли все достопримечательности, но и сделали на их фоне «селфи». За это начислялись дополнительные баллы. Впрочем, за результатом здесь, кажется, никто не гнался. Для многих самостоятельная прогулка — уже победа. Справиться с заданием конкурсанты сумели в два раза быстрее, чем ожидалось — всего за час. Теперь надеются, что глядя на них, на прогулку по городу выйдут и другие незрячие