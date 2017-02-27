Была угроза взрыва! На Уктусе сгорел мебельный цех

По данным спасателей, мастерская могла взлететь на воздух — там были обнаружены несколько баллонов с пропаном. Однако пожарные успели вынести их из здания. В ликвидации возгорания участвовало более сорока спасателей. Точные причины пожара пока неизвестны. По одной из версий возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Сейчас полиция разыскивает собственника строения.
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Сгоревшее здание вскоре должно было пойти под снос.
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