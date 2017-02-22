Он здесь каждого узнает по походке. Следы Андрей Геннадьевич читает на зависть любому сыщику. Отпечатки лап дикого зверя инспектор знает как свои пять пальцев. И это в разы облегчает перепись лесного населения. Заметать следы приходится, чтобы не путаться в расчетах. Ради них переписчики преодолевают до 15 километров в день. Наткнувшись на отпечатки копытных, Андрей Геннадьевич забивает их в навигатор. Составляет своеобразную карту звериных маршрутов. А перемещаясь по угодьям на снегоходе, еще и укатывает тропы. По такой тропинке косуля легко сможет выйти к кормовому полю, ведь скакать по сугробам непросто. Так, по накатанной, звери выходят и к специальным кормушкам. Такие столовые для животных строят в месте их наибольшего скопления. Здесь есть блюда на любой вкус — сено для косули, соль для лосей, зайцев и кабанов. В этом году наполнять кормушки приходится в два раза чаще — из-за большого количества снега достать естественный корм в лесу его обитателям крайне сложно. Узнать, сколько корма запасать к зиме, егерям помогает «зооперепись». После подсчета следов, с помощью специальных формул, они определяют численность лесного населения. Регулировать его, оказывается, можно объемами съестного. Голодная косуля попросту откажется размножаться. Судя по тому, с какой скоростью исчезает корм, свердловским косулям светит бэби-бум. Чтобы следить, расходуется ли сено по назначению, в лесах ставят специальные фотоловушки. Они реагируют на движение, снимают каждого, кто попадает в поле зрения, и немедленно докладывают контролерам. Скрытые камеры уже не раз фиксировали охотников-нарушителей. На снимках четко виден даже госномер автомобиля — владельцу потом придет письмо счастья. Впрочем, для егеря главное — заполучить фото зверя. Этой весной здесь с нетерпением ждут портреты лосей, ведь перепись показала — поголовье сохатых заметно увеличилось.
Всех козлов пересчитали: ежегодная перепись лесных жителей прошла в Свердловской области
Данные показали, что поголовье лосей заметно выросло
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