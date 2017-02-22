Всех козлов пересчитали: ежегодная перепись лесных жителей прошла в Свердловской области

22.02.2017

Данные показали, что поголовье лосей заметно выросло

Он здесь каждого узнает по походке. Следы Андрей Геннадьевич читает на зависть любому сыщику. Отпечатки лап дикого зверя инспектор знает как свои пять пальцев. И это в разы облегчает перепись лесного населения. Заметать следы приходится, чтобы не путаться в расчетах. Ради них переписчики преодолевают до 15 километров в день. Наткнувшись на отпечатки копытных, Андрей Геннадьевич забивает их в навигатор. Составляет своеобразную карту звериных маршрутов. А перемещаясь по угодьям на снегоходе, еще и укатывает тропы. По такой тропинке косуля легко сможет выйти к кормовому полю, ведь скакать по сугробам непросто. Так, по накатанной, звери выходят и к специальным кормушкам. Такие столовые для животных строят в месте их наибольшего скопления. Здесь есть блюда на любой вкус — сено для косули, соль для лосей, зайцев и кабанов. В этом году наполнять кормушки приходится в два раза чаще — из-за большого количества снега достать естественный корм в лесу его обитателям крайне сложно. Узнать, сколько корма запасать к зиме, егерям помогает «зооперепись». После подсчета следов, с помощью специальных формул, они определяют численность лесного населения. Регулировать его, оказывается, можно объемами съестного. Голодная косуля попросту откажется размножаться. Судя по тому, с какой скоростью исчезает корм, свердловским косулям светит бэби-бум. Чтобы следить, расходуется ли сено по назначению, в лесах ставят специальные фотоловушки. Они реагируют на движение, снимают каждого, кто попадает в поле зрения, и немедленно докладывают контролерам. Скрытые камеры уже не раз фиксировали охотников-нарушителей. На снимках четко виден даже госномер автомобиля — владельцу потом придет письмо счастья. Впрочем, для егеря главное — заполучить фото зверя. Этой весной здесь с нетерпением ждут портреты лосей, ведь перепись показала — поголовье сохатых заметно увеличилось.