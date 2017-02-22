Струны народных инструментов всему новому уже не сопротивляются — репетиция идет, как по нотам. Вместо «Калинки-малинки» музыканты исполняют всемирно известные саундтреки. Правда, на русский лад. Балалайки, скрипки и аккордеоны легко попадают в ноты и в тренд — на них играют мелодии из «Пиратов Карибского моря», «Титаника», «Запаха женщины». Куда сложнее было разучить слова, жалуются солисты. Новый репертуар оркестр освоил за месяц. Аранжировщик подбирал нужную тональность для каждого из полусотни инструментов – чтобы кавер не отличался от оригинала.
Титаник под аккордеон: артисты екатеринбургского оркестра играют зарубежные саундтреки на народных инструментах
Чтобы сделать аранжировку, музыкантам пришлось буквально по нотам разложить все мелодии.
Струны народных инструментов всему новому уже не сопротивляются — репетиция идет, как по нотам. Вместо «Калинки-малинки» музыканты исполняют всемирно известные саундтреки. Правда, на русский лад. Балалайки, скрипки и аккордеоны легко попадают в ноты и в тренд — на них играют мелодии из «Пиратов Карибского моря», «Титаника», «Запаха женщины». Куда сложнее было разучить слова, жалуются солисты. Новый репертуар оркестр освоил за месяц. Аранжировщик подбирал нужную тональность для каждого из полусотни инструментов – чтобы кавер не отличался от оригинала.