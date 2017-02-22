Снег на голову! На Эльмаше глыба льда упала на коляску с ребенком

22.02.2017

Через несколько часов снежная лавина повредила машину и сломала козырек.

Короткими перебежками в этом дворе сейчас передвигаются все. Жители боятся попасть под ледопад. Глыбы, которые сходят с крыш, уже натворили здесь бед — одна такая накануне рухнула на коляску с ребенком! Но даже после ЧП зашевелился здесь разве что подтаявший снег. Оставшиеся на крыше осадки коммунальщики сбрасывать не стали, и вот утром пришла новая напасть. От нового схода лавины на сей раз пострадал припаркованный во дворе автомобиль. Лобовое и заднее стекло разбиты, люк, капот, крыша помяты. Ремонта на миллион рублей, жалуется водитель. Причем снег упал на глазах у рабочих, которые как раз приехали чистить крышу. Больше всего автовладельца возмущает, что об опасности над головой их никто не предупредил. На это коммунальщики ответили, что сейчас они нарасхват. Ранняя весна подкинула проблем не только этому дому. Впрочем, сожалеть о несделанном коммунальщикам теперь придется в прокуратуре. Надзорное ведомство начало проверку. Похоже, что такие дела сейчас будут расти, как снежный ком. Подобные снегопады идут по всему городу. Еще бы пара минут — и даже защитный прием Ильнаре и ее ребенку не помог. Упавшая с крыши глыба льда снесла козырек. Женщина рада, что вовремя отвела сына в садик. Пока лед не тронется, рабочие за дело не возьмутся. Эта поговорка сейчас актуальна для всего региона. В Асбесте снег, который не чистили всю зиму, буквально раздавил остановочный комплекс. В Первоуральске глыба превратила легковушку в груду метала. Чтобы не стать жертвой стихии, спасатели советуют смотреть по сторонам и не тормозить. Быть бдительными нужно всю неделю. Праздники обещают быть теплыми — а значит, и опасными.