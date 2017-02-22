Кто сегодня мафия — покажет случай. С помощью карт студентам предсказывают судьбу контрабандиста. Это не игра, а процесс обучения. На студентах-психологах инспекторов таможни учат ловить нелегалов. Даже в такой стрессовой ситуации статисты ведут себя естественно. Цель таможенников — прочесть по мимике и жестам, что человек скрывает. Эта наука называется «профайлинг». Через пост контроля сегодня пытаются пронести наркотики, валюту и оружие. И хотя это лишь имитация, подставные контрабандисты все равно занервничают и будут выделяться из толпы. Задача инспектора — узнать нарушителей с первого взгляда. Подозрительных пассажиров, как правило, приглашают на беседу. Сперва, чтобы увидеть естественное поведение, им задают проходные вопросы, потом выводят из равновесия стрессовыми. И вот тут себя выдают даже тренированные люди. В Израиле, где и был создан профайлинг, технология чтения по лицам и жестам успешно применяется с 80-х годов. Для России она в новинку, методику внедрили пока только в уральской таможне. Результатами довольны. Правда, и на профайлеров бывает проруха. Виктория сумела-таки пронести через пост валюту. Поэтому методику продолжат совершенствовать. Впереди Чемпионат мира по футболу, а, значит, инспекторам придется изучать психологию пассажиров других национальностей — жители разных стран нервничают
Определяют контрабандиста по глазам: таможенники аэропорта «Кольцово» выучились на профайлеров
Благодаря освоению этой специальности уральские стражи границы стали вдвое эффективнее определять тех, кто проносит оружие или наркотики
Кто сегодня мафия — покажет случай. С помощью карт студентам предсказывают судьбу контрабандиста. Это не игра, а процесс обучения. На студентах-психологах инспекторов таможни учат ловить нелегалов. Даже в такой стрессовой ситуации статисты ведут себя естественно. Цель таможенников — прочесть по мимике и жестам, что человек скрывает. Эта наука называется «профайлинг». Через пост контроля сегодня пытаются пронести наркотики, валюту и оружие. И хотя это лишь имитация, подставные контрабандисты все равно занервничают и будут выделяться из толпы. Задача инспектора — узнать нарушителей с первого взгляда. Подозрительных пассажиров, как правило, приглашают на беседу. Сперва, чтобы увидеть естественное поведение, им задают проходные вопросы, потом выводят из равновесия стрессовыми. И вот тут себя выдают даже тренированные люди. В Израиле, где и был создан профайлинг, технология чтения по лицам и жестам успешно применяется с 80-х годов. Для России она в новинку, методику внедрили пока только в уральской таможне. Результатами довольны. Правда, и на профайлеров бывает проруха. Виктория сумела-таки пронести через пост валюту. Поэтому методику продолжат совершенствовать. Впереди Чемпионат мира по футболу, а, значит, инспекторам придется изучать психологию пассажиров других национальностей — жители разных стран нервничают