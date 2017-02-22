Глава Верх-Исетского района отправлен под домашний арест

22.02.2017

Александра Бреденко подозревают в получении крупной взятки.

По данным следствия, речь идет о контракте на несколько десятков миллионов рублей, предполагающем уборку улиц, посыпку тротуаров, вывоз мусора и стрижку газонов. Известно, что подозреваемый уже назвал имя бизнесмена, давшего ему взятку. В ходе судебного заседания было озвучено, что 52-летний Александр Бреденко признал свою вину и дал против себя показания. Именно поэтому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. До конца расследования чиновник отстранен от должности главы. Несмотря на кажущуюся обоснованность подозрений, в деле Бреденко много странностей, говорят эксперты. В частности, непонятно, почему обыски в его кабинете длились так долго. За закрытыми дверями экс-глава и сыщики провели почти 8 часов.