Браконьеры в парке: охотников на белок задержали в ЦПКиО

22.02.2017

Пушистых обитателей они ловили с помощью орехов и специальных хитроумных ловушек.

Этот день любителям животных сразу показался тревожным. На тропинке, где обычно подкармливают белок, вдруг объявились двое незнакомцев. Чужие здесь не ходят, говорят зоозащитники. Поэтому двое неизвестных сразу же привлекли их внимание. При появлении старожилов, подкармливающих белочек, молодые люди поспешили скрыться. Галине это показалось подозрительным, она пошла по их следам — и обнаружила ловушку! Вместе с приятельницей горожанка сломала садок, но, оказалось, это еще не все. Вскоре они вновь увидели тех парней с новыми ловушками. Вызвали охрану. Жалобы на исчезновение белочек охранники парка слышали не раз. Но в то, что на зверей кто-то специально объявил охоту, верилось с трудом. До тех пор, пока ловцов не схватили за руку. Первым делом защитники взялись освободить пленницу. Сделать это оказалось непросто — белка была сильно напугана и вырывалась из рук. К счастью, белочку удалось освободить — и выпустить на волю. А ее похитителей, наоборот, связали — и увезли в полицейский участок для разбирательства. По словам зоозащитников, белкам грозила неминуемая гибель — с ними могли расправиться ради меха, который сейчас очень хорош. Возможно, зверьков ловили на продажу. Поэтому хорошо, что преступление удалось остановить. По словам охранников, это не первое задержание браконьеров в парке. Правда, прежде они стреляли белок из пневматики ради забавы. Теперь, видимо, решили на них зарабатывать. Меру ответственности ловцам белок определят правоохранители. Но мы хотим предупредить всех, что это занятие небезопасно. Как известно, грызуны разносят различные инфекции, в том числе бешенство. А это, в свою очередь, приводит к многомесячному лечение.