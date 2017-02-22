Кот-карлик в квартире Людмилы Александровны прописался последним. Но это не значит, что для других обездоленных ее двери теперь закрыты. Пенсионерка сама не замечает, как дома становится тесно — у нее уже четыре десятка питомцев! Когда-то, вспоминает хозяйка, назад у нее было лишь 12 мурок. Заводить больше муж не разрешал. После его смерти численность кошек в квартире резко начала расти. Одних женщина забирает с улицы сама, других ей приносят. Сейчас у Людмилы Александровны — по питомцу на квадратный метр. Для себя практически не осталось ни места, ни денег. На уход за кисками Людмила Александровна не скупится – все стерилизованы, сыты и здоровы, что видно по блестящей шерстке. Но соседи все равно жалуются на антисанитарию. Из-за такой любви к животным в своем доме Людмила Александровна изгой. Хотя делает все, чтобы ее питомцы никому не мешали. Убирает за ними не только в квартире, но и во дворе. Но резкий запах все равно не дает местным покоя. Но это полбеды. Местные жалуются не только на кошек, но и на собак Людмилы Александровны. Мол, они лают на прохожих и гоняют чужих мурок. Мамы уже боятся отпускать на улицу детей. Терпеть такое соседство жителям ни в коем случае нельзя. С точки зрения закона, свою квартиру Людмила Александровна использует не по назначению. Устраивать приют в доме запрещено санитарными нормами. Сельчанам советуют писать коллективную жалобу на сердобольную пенсионерку. Ведомство может выдать предписание о выселении животных. Если женщина не послушается, ее в праве даже выселить! Поэтому, пока не поздно, правозащитники советуют Людмиле Александровне отдать кошек и собак в профессиональные приюты или добрые
Бывалая кошатница: свердловчанка приютила в своей квартире четыре десятка котов и собак
Соседи жалуются на нестерпимый запах.
Кот-карлик в квартире Людмилы Александровны прописался последним. Но это не значит, что для других обездоленных ее двери теперь закрыты. Пенсионерка сама не замечает, как дома становится тесно — у нее уже четыре десятка питомцев! Когда-то, вспоминает хозяйка, назад у нее было лишь 12 мурок. Заводить больше муж не разрешал. После его смерти численность кошек в квартире резко начала расти. Одних женщина забирает с улицы сама, других ей приносят. Сейчас у Людмилы Александровны — по питомцу на квадратный метр. Для себя практически не осталось ни места, ни денег. На уход за кисками Людмила Александровна не скупится – все стерилизованы, сыты и здоровы, что видно по блестящей шерстке. Но соседи все равно жалуются на антисанитарию. Из-за такой любви к животным в своем доме Людмила Александровна изгой. Хотя делает все, чтобы ее питомцы никому не мешали. Убирает за ними не только в квартире, но и во дворе. Но резкий запах все равно не дает местным покоя. Но это полбеды. Местные жалуются не только на кошек, но и на собак Людмилы Александровны. Мол, они лают на прохожих и гоняют чужих мурок. Мамы уже боятся отпускать на улицу детей. Терпеть такое соседство жителям ни в коем случае нельзя. С точки зрения закона, свою квартиру Людмила Александровна использует не по назначению. Устраивать приют в доме запрещено санитарными нормами. Сельчанам советуют писать коллективную жалобу на сердобольную пенсионерку. Ведомство может выдать предписание о выселении животных. Если женщина не послушается, ее в праве даже выселить! Поэтому, пока не поздно, правозащитники советуют Людмиле Александровне отдать кошек и собак в профессиональные приюты или добрые