Языковые барьеры разрушили: в Екатеринбурге прошла олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов

21.02.2017

Знания демонстрировали 200 человек из 70 стран мира.

Все флаги в гости к нам. Так далеко вглубь России многие иностранные студенты еще не забирались. Вьетнам, Румыния, Кот-д&#×2019;Ивуар, Казахстан – география участников Олимпиады впечатляет. Все они приехали на Урал, чтобы показать, насколько хорошо знают русский язык. Студенты из Китая и Малайзии всю минувшую ночь провели над сборниками отечественных классиков. За минуты до начала студенты из Конго не выпускают из рук учебник по русскому – повторяют склонения. Именно они даются будущим нефтяникам труднее всего. А вот для местных преподавателей настоящая китайская грамота — это имена иностранных студентов. Олимпиаду среди студентов, для которых русский язык стал вторым родным, в Екатеринбурге проводят впервые. За партами учащиеся уральских, сибирских и московских вузов — всего 200 уроженцев 70 стран мира. Сперва участники пишут сочинение — час иностранцы рассуждают о том, как важно учиться на своих ошибках. Однако сами студенты от них на Олимпиаде застрахованы — им разрешают пользоваться словарем. Правда, это помогло не всем. Куда лучше студенты справились с устным экзаменом-собеседованием. Почти все получили высшую оценку. Результаты олимпиады теперь будут разбирать на ученых советах, а лучших грамотеев наградят бесплатным обучением.