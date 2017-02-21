Осторожно, коварный лед! Сотрудники МЧС призывают горожан не ходить по городскому пруду

21.02.2017

Тех, кто не боится запретов и перспективы провалиться, спасатели сегодня пугали скрытыми под снегом угрозами.

Как рассказали в МЧС, городской пруд считается опасным водоемом — в него постоянно сбрасывают теплую воду, и это истончает лед. К тому же течение Исети довольно сильное, поэтому даже зимой структура поверхности неоднородная. Ходить здесь опасно. Закрыть проход спасатели не могут, поэтому лишь напоминают правила поведения в случае ЧП. Провалившись под лед, нужно звать на помощь. Если никого рядом не окажется, необходимо стянуть с себя верхнюю одежду, чтобы она не утянула на дно. Плыть следует в ту же сторону, откуда вы пришли. Ну, а помогая другому человеку выбраться из полыньи, помните — не следует подавать утопающему руки