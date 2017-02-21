На страже экологического порядка: уральские атомщики рассказали, как работать без вреда для природы

21.02.2017

Лучшие умы российской атомной энергетики делились опытом во время двухчасового телемоста.

О самом главном здесь говорят в режиме онлайн. Российские атомные станции навели между собой мосты, чтобы обсудить проблемы экологии и безопасности. Отчитываются — выбросы в атмосферу у всех значительно ниже нормы. А уровень обучения на самих АЭС снизился в три с половиной раза! Впереди планеты всей в этих вопросах — Белоярская электростанция. Ее четвертый реактор вскоре собираются полностью сделать безотходным. Реактор БН-800 считается самым современным в мире. Подойти к нему не страшно даже на расстояние вытянутой руки — все радиоактивные элементы находятся на глубине 5 метров. Они погружены в емкость с очищенным натрием. Но радиационный фон здесь все равно измеряют 3 раза в сутки. Приборы Сергея показывают — все в норме. За фоном следят и днем, и ночью. И все полтора года — с момента запуска — со своими задачами БН-800 справляется на «отлично». В конце 2016-го реактор вышел на стопроцентную мощность. Теперь его одного хватит, чтобы обеспечить энергией такой мегаполис, как Екатеринбург. Ежесекундно за реактором наблюдает десяток человек. Основной контроль осуществляется на пункте управления. Именно сюда стекается информация о работе всего оборудования электростанции — от температуры воздуха в помещениях до мощности. И, конечно же, здесь находится самая неприкосновенная кнопка 4 энергоблока — способная аварийно остановить реактор. Благо, нажимать на нее еще не приходилось. И не доведется, уверенны энергетики. Реактор испытан всеми возможными способами. Даже пережил смоделированную катастрофу. Используя опыт Белоярки, Росатом собирается строить будущее — новый реактор БН-1200. Его планируют заложить в ближайшие годы. Н не исключено, что именно на территории БАЭС.