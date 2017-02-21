Лексусы в огне: в элитном автосалоне сгорели шесть дорогих иномарок

21.02.2017

По самым скромным подсчётам, ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.

Как рассказали в пожарной службе, причины возгорания пока не ясны. Дознаватели изучают съемки с камер видеонаблюдения, не исключено, что это был поджог. ЧП серьезно ударило по кошельку владельцев центра, ведь машины здесь, в среднем, стоят по несколько миллионов. Из-за пожара, который натворил бед на площади 18 квадратных метров, две машины восстановлению не подлежат, еще четыре требуют серьезного ремонта.