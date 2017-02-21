История с душком! Жители дома на ВИЗе справляют нужду прямо под окнами соседей

21.02.2017

Делают они это не по своей воле — в жилом здании нет ни одного туалета.

Отхожее место жители устроили прямо под окнами соседского дома. И это не только неприглядный вид. Когда начнет таять, фекалии поплывут. О специфическом запахе даже говорить не приходится. Они сами страдают, говорят жители барака. Из всех удобств на сегодня у них осталось только электричество. Воду носят из колонки. Греются от розетки. А выгребной ямы с недавних пор нет. Куда только жители не обращались с этим вопросом. Но туалеты так и не восстановили. Коммунальщики обязаны содержать жилой фонд в порядке, говорят юристы. Видимо, зимой решение этого вопроса технически невозможно. Но тогда необходимо провести обследование и составить план работ. Если и после обращения в департамент жилищного надзора туалет не восстановят, юристы рекомендуют жаловаться в прокуратуру. Ведь в данном случае нарушено право граждан пользоваться канализацией.