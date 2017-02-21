Два кота в мешке: горожанке пришлось дважды заплатить юристам, чтоб вернуть права на авто

21.02.2017

Женщина купила с рук заложенную в банке машину.

Далеко ли они уедут на своей машине, Топорищевы не знают. Вскоре после покупки выяснилось, что новый автомобиль находится в залоге у банка. Его, жалуется Наталья, могут забрать в любой момент — если бывший владелец перестанет выплачивать кредит. Чтобы, наконец, стать владелицей своего автомобиля, Наталья наняла юриста. Рассказывает, за 15 тысяч рублей он согласился урегулировать все вопросы с банком. Чуть позже, изучив бумаги, которые прислал представитель, женщина поняла, что потратила деньги впустую, и решила расторгнуть договор. Но встретиться с юристом так и не смогла. Нам удалось пообщаться с юристом по телефону. По его мнению, свою работу он выполнил полностью. Однако автомобиль до сих пор в залоге, говорят супруги. Чтобы отстоять свои права теперь уже не только перед банком, но и юристом, Наталья с мужем обратились к другому адвокату. Он работу, проделанную коллегой, оценивает критично. По словам Андрея, это не первый случай, когда к нему обращаются с просьбой помочь вернуть деньги у адвокатов. Сетует, некоторые юристы бросают тень на всё профессиональное сообщество. Так, еще один его клиент потерял 30 тысяч рублей. Он решил оформить в собственность земельный участок — и нанял специалиста. В итоге остался и без документов, и без денег. В суд обратились и Топорищевы. Правда, пока по вопросу машины. Их правоту уже признали. Работы на несколько дней, объяснил юрист. Несмотря на положительные решения, получить свои деньги обратно пострадавшим все равно будет непросто. Поэтому впредь они собираются тщательно проверяют репутацию тех, кому доверяют вести свои дела.