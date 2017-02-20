Зарезали за пенсию: на Ботанике убили почтальона

20.02.2017

Добычей преступников стали около 200 000 рублей

Уголовное дело Людмилы Владимировны начинается с истории… ее болезней. Пряча лицо от камер, пенсионерка жалуется суду, что здоровье нынче дорогого стоит. Денег на лечение не хватает, а инвалидность женщине не дают. Возможно, это попытка объяснить следствию — почему она вместе с сыном жестоко расправилась с почтальоном, которая разносила пенсии. Это жестокое убийство который день на устах у всей страны. В пятницу в доме на Ботанике нашли мертвой 60-летнюю сотрудницу почты. В тот день она доставляла пенсии местным старикам. В злополучный подъезд женщина зашла, имея при себе четверть миллиона рублей. Тело почтальонки обнаружили на 8 этаже. Хотя по версии следствия, погибла она на 9, в квартире, куда принесла пенсию. После расправы ее тело завернули в пленку и вынесли в подъезд. На подозреваемых сыщики вышли довольно быстро. 63-летняя Людмила Рыжкова — одна из тех пенсионерок, которым положенную выплату приносят на дом. Она знала, что почтальон придет к ней без охраны и с внушительной суммой. Поэтому подбила сына на преступление. Ничего не подозревающей женщине нанесли несколько ножевых ранений, а когда она истекла кровью — перенесли на лестницу. Эту трагедию в доме обсуждают за каждой дверью. У жильцов в голове не укладывается: как их соседи могли пойти на убийство. Говорят, она подрабатывала коллектором, а сын перебивался временными заработками. Но ничего криминального за ними не замечали. Уже в суде мать заявила, что у сына подозревали психическое расстройство. Правда, на учете он не состоял. Последние три года Константин находится на мамином иждивении. Видимо, денег семье не хватало — вскоре мать и сына будут судить за убийство. Дожидаться приговора они будут в следственном изоляторе. Тем временем, родственники убитого почтальона готовятся к похоронам. Эмма Карданова проработала на Почте четыре года и, по словам коллег, всегда добросовестно выполняла свои обязанности. Кроме того, на Почте задумались, как обезопасить сотрудников. Полностью отказаться от доставки пенсий наличными, говорят, невозможно. Скорее всего, деньги перестанут разносить в одиночку. Впрочем, и Эмма Карданова должна была работать в паре. Почему почтальоны разделились — выясняет следствие.