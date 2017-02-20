Воробьев в клетке: скандально известному застройщику начали выносить приговор

20.02.2017

За мошенничество в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы

На приговор Владимир Воробьев пришел с вещами. Похоже, не сомневается, что решение суда будет не в его пользу. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, из-за которого без крыши над головой остались сотни семей. Застройщик незаконно возводил многоквартирники на землях для частных домов. Вроде бы все ясно, однако, подсудимый сваливает вину… на клиентов. И таких «виновных» в этом деле 437 человек. Пострадавшие, которые пожелали выслушать приговор, даже не влезли в зал заседаний. Для людей организовали прямую трансляцию в соседнем кабинете. Большинство из них купилось на низкую стоимость жилья, возводимого Воробьевым. Однушку в трехэтажном доме можно было купить всего за 700 тысяч. Квартира Ивана, похоже, навсегда останется на бумаге. За 750 тысяч рублей мужчина хотел улучшить жилищные условия, но вышло наоборот. Ивану еще повезло — он вложил лишь часть имеющихся денег. А вот Ираида отдала застройщику все, что было, да еще и влезла в долги. Несмотря на все обещания, свои деньги назад получили единицы. Юлия на авантюру с ИЖС не купилась, вложилась в многоквартирник, строительство которого в итоге не согласовали. Рассказывает, Воробьев сперва попросил ее написать расписку — мол, сумму ей вернули, а потом… обвинил в вымогательстве. Хотя изначально беды ничто не предвещало, рассказывает клиентка — знакомый риелтор проверила документы. Ущерб от действий Воробьева следствие оценило почти в полмиллиарда рублей. Журналистов застройщик уверяет — легко мог бы вернуть всё за 2 года, но увы, сейчас его руки связаны. Правда в буквальном смысле или в переносном — сегодня никто так и не узнал. За день судья просто не успела прочитать весь приговор. Не исключено, что его закончат оглашать только 22 февраля.