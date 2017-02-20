Сытная пора настала! Горожане отмечают Масленицу 

20.02.2017

Блинное меню появилось во многих заведения местного общепита

К Масленице Маргарита Михайловна готовится припеваючи. Хорошее настроение – главный ингредиент в ее рецепте блинов. Без этого никак, ведь бабушка печется о родных. Горы блинов сейчас на каждом столе. Спрос на этот десерт по традиции высок. В этом кафе ежедневно намешивают по центнеру теста, но посетители никак наесться не могут. Секрет, говорят повара, не в форме, а в содержании.