Праздник спорта и живота: "Лыжня России" в Екатеринбурге запомнилась вкусной полевой кухней

20.02.2017

В соревновании приняли участие 20 000 человек


Палки в руки — и вперед! Горожане массово навострили лыжи на старт. На этот раз гонка проходит, как по накатанной — погода радует, забеги начинаются по графику. Ростислав гонится за победой на 10-километровой дистанции. Третья попытка оказалась на счастье. Впрочем, на этих соревнованиях главное все-таки участие. На лыжню России выходят целыми семьями. Для Алексея это не просто гонка, а целый кроссфит-марафон: ему пришлось нести на себе трехлетнего сынишку. Нога в ногу к финишу они бегут уже второй раз, и прогресс Андрюши очевиден. Кому-нибудь на шею с радостью бы сели и участники интернационального забега. Для них лыжи — экзотика, поэтому на своих двоих африканские студенты стоят нетвердо. Слишком скользко. Но опытные бегуны отмечают, трасса отличная. Провести выходные спортивно только на этой площадке решили 20 тысяч человек! И это не считая районных стартов. По словам организаторов, на лыжне уже становится тесновато. После лыжни участники подкрепляли силы гречкой, сваренной на полевой кухне, и сладким чаем. Кто-то даже вошел во вкус — и прошел двухкилометровую дистанцию на бис.

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