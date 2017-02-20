Палки в руки — и вперед! Горожане массово навострили лыжи на старт. На этот раз гонка проходит, как по накатанной — погода радует, забеги начинаются по графику. Ростислав гонится за победой на 10-километровой дистанции. Третья попытка оказалась на счастье. Впрочем, на этих соревнованиях главное все-таки участие. На лыжню России выходят целыми семьями. Для Алексея это не просто гонка, а целый кроссфит-марафон: ему пришлось нести на себе трехлетнего сынишку. Нога в ногу к финишу они бегут уже второй раз, и прогресс Андрюши очевиден.
Праздник спорта и живота: "Лыжня России" в Екатеринбурге запомнилась вкусной полевой кухней
В соревновании приняли участие 20 000 человек
Палки в руки — и вперед! Горожане массово навострили лыжи на старт. На этот раз гонка проходит, как по накатанной — погода радует, забеги начинаются по графику. Ростислав гонится за победой на 10-километровой дистанции. Третья попытка оказалась на счастье. Впрочем, на этих соревнованиях главное все-таки участие. На лыжню России выходят целыми семьями. Для Алексея это не просто гонка, а целый кроссфит-марафон: ему пришлось нести на себе трехлетнего сынишку. Нога в ногу к финишу они бегут уже второй раз, и прогресс Андрюши очевиден.