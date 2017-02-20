Главное, чтобы огурчик хрустел: школьница из Верхней Пышмы выиграла конкурс на самый громкий хруст

20.02.2017

Соревнование провели в честь первого урожая огурцов


В таких тепличных условиях первый урожай поспевает еще зимой. Пробу с этой партии снимают школьники, которых пригласили сюда на экскурсию. С важным видом ребята изучают технологию и дегустируют свежие огурцы. Главное, чтобы огурчик хрустел. Свежесть овощей школьники оценивают не только на вкус, но и… слух — с помощью специального шумометра. Самый громкий огурец достался пятикласснице Нине. Судя по показаниям прибора, его хруст сопоставим с громкостью пожарной сигнализации! Это означает, что овощ свежий, вкусный и опыленный шмелями. Такие плоды вырастают более плотными. На каждого голландского шмеля здесь приходится 80 растений. За дело они и агрономы взялись под Новый год. И вот, спустя считанные недели, поспел ароматный и полезный урожай. Нынче его собирают раньше срока. Ну, а пик придется на май-июнь, когда потеплеет. Всего за сезон тепличники рассчитывают собрать полторы тысячи тонн огурцов, приятных на вкус и на слух.

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Главное, чтобы огурчик хрустел: школьница из Верхней Пышмы выиграла конкурс на самый громкий хруст