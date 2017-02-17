Весна идет — рыбак плывет: сотрудники МЧС отрабатывают операции по спасению утопающих

17.02.2017

Только за 2016 год большая вода погубила около десятка свердловский экстремалов


Эти прописные истины спасатели пытаются донести до рыбаков каждый год. Но любители зимней ловли, как правило, от советов отмахиваются — мол, не учите ученых. И напрасно — сезона не проходит, чтобы кто-нибудь не провалился. Только за последние пару месяцев под лед ушли восемь человек. Так что сотрудники МЧС готовятся к худшему. Благодаря спецкостюму этому утопающему замерзнуть не грозит. Но держать статиста долго в ледяной воде спасатели не собираются — ловят его на скорость. Ведь в реальных условиях у них на всю операцию не больше двух минут. Действовать приходится очень быстро. Но скорость, говорят, не должна быть в ущерб безопасности. К утопающему ближе 3-4 метров не подползать не стоит — иначе есть риск провалиться самому. Свой улов спасатели везут к психологам. Очень скоро на свердловских водоемах тронется лед, поэтому инспекторы отрабатывают и эвакуацию уплывших рыбаков. Забирают их на катере на воздушной подушке. Глядя на учения, рыбаки лишь пожимают плечами. Виктор не верит, что его когда-то нужно будет спасать. Инспекторы тоже мечтают о спокойной весне, но не верят в это. Поэтому продолжат предупреждать рыбаков об опасности и вскоре начнут вставлять палки в колеса машинам, которые зимой ездили по ледовым переправам.

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Весна идет — рыбак плывет: сотрудники МЧС отрабатывают операции по спасению утопающих