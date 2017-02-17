Весна идет — рыбак плывет: сотрудники МЧС отрабатывают операции по спасению утопающих

Эти прописные истины спасатели пытаются донести до рыбаков каждый год. Но любители зимней ловли, как правило, от советов отмахиваются — мол, не учите ученых. И напрасно — сезона не проходит, чтобы кто-нибудь не провалился. Только за последние пару месяцев под лед ушли восемь человек. Так что сотрудники МЧС готовятся к худшему. Благодаря спецкостюму этому утопающему замерзнуть не грозит. Но держать статиста долго в ледяной воде спасатели не собираются — ловят его на скорость. Ведь в реальных условиях у них на всю операцию не больше двух минут. Действовать приходится очень быстро. Но скорость, говорят, не должна быть в ущерб безопасности. К утопающему ближе 3-4 метров не подползать не стоит — иначе есть риск провалиться самому. Свой улов спасатели везут к психологам. Очень скоро на свердловских водоемах тронется лед, поэтому инспекторы отрабатывают и эвакуацию уплывших рыбаков. Забирают их на катере на воздушной подушке. Глядя на учения, рыбаки лишь пожимают плечами. Виктор не верит, что его когда-то нужно будет спасать. Инспекторы тоже мечтают о спокойной весне, но не верят в это. Поэтому продолжат предупреждать рыбаков об опасности и вскоре начнут вставлять палки в колеса машинам, которые зимой ездили по ледовым переправам.