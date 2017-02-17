В зоопарке в честь Дня защитника Отечества выбирают самого брутального самца

17.02.2017

За звание лучшего борются сразу 5 обитателей зверинца

Члены жюри в этом состязании — посетители зверинца. Им выдают специальные бланки, с помощью которых можно проголосовать за понравившегося претендента. У горожан глаза разбегаются — слишком уж самцы разные. Например, любители воды: черепаха Чак и аксолотль — настоящие мачо, невозмутимые и уверенные в своей неотразимости. На зрителей ноль внимания. А вот восточная сова и обезьянка поглядывают на прохожих, стараясь публике. Самый робкий участник — примат — всей этой шумихи стесняется. Лидером в этой гонке красоты является волк Стоун. Видимо, он выглядит мужественнее конкурентов. Организаторам конкурса, впрочем, все равно, кто победит. Главное — внимание.